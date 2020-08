Buon compleanno Sean Connery: 90 anni con licenza da sex symbol (Di martedì 25 agosto 2020) Chi avrebbe immaginato, negli anni ’40 a Edimburgo, che il ragazzo conosciuto per via dei suoi 189 cm di altezza come «Big Tam il lattaio», sarebbe diventato, non solo uno degli attori più conosciuti a livello mondiale di tutti i tempi, ma anche l’uomo, forse, più affascinante del secolo, e oltre. Thomas Connery (Sean è il secondo nome), classe 1930, soffia a 90 candeline il 25 agosto ed è, indiscutibilmente e assolutamente, il maschio alfa nel cui sguardo profondo e ammaliatore, mascella volitiva e muscoli guizzanti, ci siamo perse tutte, dalle nostre nonne in poi. Leggi su vanityfair

chetempochefa : “Faccio l’attore dal 1992, i film che hanno iniziato a farmi vedere sono del 2005. Negli anni precedenti ho fatto l… - chedisagio : Buon compleanno Kobe. Ovunque tu sia. - chetempochefa : 'Io sono e mi sento libero, questo è un valore aggiunto per chi fa giornalismo d’inchiesta. Ai colleghi voglio dire… - bnatapraja : RT @SerieA_Lawas: Buon Compleanno, RCTI @OfficialRCTI - itskindafergie : RT @SerieA_Lawas: Buon Compleanno, RCTI @OfficialRCTI -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... Matteo Bona ! SettimanaSport.com Buon compleanno Sean Connery: 90 anni con licenza da sex symbol

Ha indirizzato i radar femminili per la prima volta in direzione Scozia, patria generatrice di cotanto maschio alfa: Sean Connery, dal fascino magnetico che col tempo non ha fatto che aumentare, compi ...

Buon 50esimo compleanno, Claudia Schiffer, la BB made in Germany

L'ex super modella arriva al traguardo dei 50 senza aver perso un grammo di fascino. Biondissima e slanciata, la tre volte mamma insegna che l'età non è che un optional Nata il 25 agosto del ’70 nella ...

Ha indirizzato i radar femminili per la prima volta in direzione Scozia, patria generatrice di cotanto maschio alfa: Sean Connery, dal fascino magnetico che col tempo non ha fatto che aumentare, compi ...L'ex super modella arriva al traguardo dei 50 senza aver perso un grammo di fascino. Biondissima e slanciata, la tre volte mamma insegna che l'età non è che un optional Nata il 25 agosto del ’70 nella ...