Budoni finisce tra le fiamme: centinaia di persone vengono sfollate (Di martedì 25 agosto 2020) Sono ben 250 le abitazioni che sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco. In particolare, a essere colpiti sono stati i villaggi turistici di Matt' e Peru e Sa Raiga nel comune in provincia di Nuoro. La Sardegna torna essere vittima delle fiamme che divampano ormai dall'inizio dell'estate. Abbiamo ancora davanti gli occhi le …

Sono ben 250 le abitazioni che sono state fatte evacuare dai vigili del fuoco. In particolare, a essere colpiti sono stati i villaggi turistici di Matt' e Peru e Sa Raiga nel comune in provincia di Nu ...