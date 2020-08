Brown Skin Girl di Beyoncé celebra tutte le sfumature del popolo afroamericano (video, testo e traduzione) (Di martedì 25 agosto 2020) Quando l'annuncio del lancio di Brown Skin Girl di Beyoncé arriva dalle parole della diretta interessata non si può non notare l'orgoglio inevitabile per chi sforna una piccola perla di musica e spiritualità. Se Already era un frenetico e sincopato r'n'b, questo nuovo singolo tratto dall'epica di Black Is King coniuga tutto ciò che è proprio della musica afroamericana: abbiamo sì l'r'n'b, ma c'è anche quel coro celestiale che è tipico del gospel, dello spiritual; c'è il blues nella sua accezione più empatica e c'è la glorificazione dell'io come identità di popolo. Si rivela necessario, oggi, sbandierare un'appartenenza a seguito delle tragiche notizie che partono da Minneapolis e continuano in tutti gli States. Il movimento Black ... Leggi su optimagazine

extrachoice : Ascoltare brown skin girl mi fa emozionare tutte le volte. Mi fa pensare a quando ero piccola e odiavo il mio color… - bubbg_bitch : @juxpnh e tu eh minha brown skin girl - EduardoClep : senti falta da annita e da kylie jenner no clipe de brown skin girl !!! ???????????????????????? - hotlikejade : eu tava dormindo e beyonce colocou brown skin girl no yt finalmente ne - nascimento2805 : sempre me emociono escutando Brown Skin Girl impressionante mano -