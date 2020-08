Briatore solo pochi giorni fa tuonava contro i virologi: 'Avete terrorizzato l'Italia' (Di martedì 25 agosto 2020) Ora, senza ironia, c'è da sperare che guarisca. Perché Flavio Briatore è risultato positivo al Covid ed è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano in condizioni che sono state definite ... Leggi su globalist

VittorioSgarbi : Tra qualche tempo anche Selvaggia Lucarelli avrà l’età di Briatore. Possiamo solo augurarle che non le sia grave. P… - dellorco85 : Deve solo chiedere scusa. #Briatore #billionaire - PatriziaTerzoni : Ovviamente auguro una pronta e completa guarigione a #Briatore, ci mancherebbe, però credo che sia il fulgido esemp… - TheRenry : RT @AntonioDNA67: Aumento dei contagi tra i negazionisti. Se continua così alle prossime elezioni per il centrodestra si presenterà solo B… - simbo74 : @MasCo73 @stanzaselvaggia allora, salvo evasioni di massa, li ci saranno 1000 malati di covid mentre dalle discote… -

Il focolaio al noto locale Billionaire, di cui tanto si è parlato in queste ore, ha acceso i riflettori sulla situazione della pandemia di coronavirus in Sardegna. I dati però, pur se in peggioramento ...Per quanto riguarda le regioni, solo il Molise non ha fatto registrare nuovi casi nelle ultime 24 ore, mentre l'incremento più alto è nel Lazio con 143 nuovi positivi, poi la Campania con 138 e ...