Briatore, ricovero a pagamento e non nel reparto Covid. Non è in Terapia intensiva. 63 positivi al Billionaire. Berlusconi, che lo incontrò, è negativo (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)«Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore». Lo staff dell’imprenditore fa il punto in una nota dopo la notizia del ricovero al San Raffaele di Milano, a seguito del contagio da Coronavirus. «Il presente comunicato – si legge – per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check-up generale e resta sotto controllo medico». Secondo quanto riportato da l’Espresso ... Leggi su open.online

Capezzone : Qualunque cosa (condivisibile o no) abbia detto in passato #Briatore, su qualsiasi tema (Covid incluso), quelli che… - Adnkronos : #Briatore, #Sgarbi: 'Ricovero rafforza fronte allarmisti, ma se ne esce ho ragione io' - Mauro45460925 : RT @Capezzone: Qualunque cosa (condivisibile o no) abbia detto in passato #Briatore, su qualsiasi tema (Covid incluso), quelli che ora fest… - Erto03895292 : RT @Capezzone: Qualunque cosa (condivisibile o no) abbia detto in passato #Briatore, su qualsiasi tema (Covid incluso), quelli che ora fest… - OttaviDeborah : RT @StefanoIncocci2: Ho saputo che il vecchio Briatore è stato ricoverato d'urgenza??????????....cacchio che risate.....vedrete tra un po' arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore ricovero Selvaggia Lucarelli sul ricovero di Briatore per Covid: «Speriamo che guarisca presto» Corriere della Sera Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 25 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 25 agosto 2020. È di 19.714 (+ ...

Bollettino Covid 25 agosto: 878 nuovi casi accertati

Diramato il bollettino Covid riferito alle ultime 24 ore. Il Ministero della Salute ha reso noti i dati: 878 nuovi contagi accertati rispetto a ieri, 66 pazienti totali in terapia intensiva. Increment ...

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 25 agosto 2020. È di 19.714 (+ ...Diramato il bollettino Covid riferito alle ultime 24 ore. Il Ministero della Salute ha reso noti i dati: 878 nuovi contagi accertati rispetto a ieri, 66 pazienti totali in terapia intensiva. Increment ...