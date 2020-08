Briatore, ricovero a pagamento e non nel reparto Covid. Berlusconi, che lo incontrò, è negativo. Chiude anche Cipriani a Montecarlo (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 agosto)«Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore». Lo staff dell’imprenditore fa il punto in una nota dopo la notizia del ricovero al San Raffaele di Milano, a seguito del contagio da Coronavirus. «Il presente comunicato – si legge – per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza, si è recato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L’imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check-up generale e resta sotto controllo medico». Secondo quanto riportato da l’Espresso ... Leggi su open.online

Capezzone : Qualunque cosa (condivisibile o no) abbia detto in passato #Briatore, su qualsiasi tema (Covid incluso), quelli che… - Adnkronos : #Briatore, #Sgarbi: 'Ricovero rafforza fronte allarmisti, ma se ne esce ho ragione io' - AndreaDallu : RT @Capezzone: Qualunque cosa (condivisibile o no) abbia detto in passato #Briatore, su qualsiasi tema (Covid incluso), quelli che ora fest… - turgia76 : RT @CesareSacchetti: Non solo Briatore non era grave. Non sarebbe stato nemmeno positivo al Covid. In altre parole, i media hanno fabbricat… - fabiospes1 : RT @MT_Meli_: Gli imbecilli che gioiscono e fanno ironia sul ricovero di Briatore, al netto dell’opinione che si può avere sulla persona, f… -