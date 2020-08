"Briatore ricoverato per Covid. Le sue condizioni sono serie" (Di martedì 25 agosto 2020) Francesca Galici Flavio Briatore è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per Covid e le sue condizioni sarebbero serie ma non sarebbe in terapia intensiva Flavio Briatore in queste ore è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per Covid. L'Espresso ha rivelato che l'imprenditore è arrivato lunedì sera presso la struttura e non si troverebbe in questo momento in terapia intensiva, ma le sue condizioni sarebbero ritenute serie dai medici. Proprio in queste ore è salito a 56 il numero di contagiati al suo Billionaire. L'imprenditore simbolo della Costa Smeralda e patron di uno dei suoi locali più rappresentativi, nelle scorse settimane è entrato ... Leggi su ilgiornale

