Briatore ricoverato per Covid: le sue condizioni sarebbero “serie” (Di martedì 25 agosto 2020) L’imprenditore, che nei giorni scorsi aveva protestato per la chiusura del Billionaire, secondo l’Espresso sarebbe ricoverato per Covid-19 al San Raffaele di Milano. Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano per Covid-19. E sarebbe in condizioni definite “serie”. A dare la notizia, poi rilanciata da altre testate, il sito del giornale l’ “Espresso”. L’imprenditore … L'articolo Briatore ricoverato per Covid: le sue condizioni sarebbero “serie” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - lorepregliasco : Flavio Briatore ricoverato per covid: le sue condizioni sarebbero serie - YGagareen : Com'era quella storia che negli altri si balla sui tavoli? ?? - matte051 : Certo che esultare per uno ricoverato in ospedale... Anche fosse il deficiente più totale, voi non siete da meglio.… -