Briatore ricoverato per Covid, la partita con i vip a Porto Cervo: da Bonolis a Mihajlovic, ecco chi c'era | FOTO (Di martedì 25 agosto 2020) Briatore positivo al Coronavirus, la FOTO con Mihajilovic e Bonolis sul campo da calcetto Sinisa Mihajlovic, Paolo Bonolis, l'ex presidente della Fiorentina Andrea Della Valle, il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia, il commentatore Dario Marcolin e molti altri: sono tutti in posa al fianco di Flavio Briatore nella FOTO della partita organizzata dal petroliere Hormoz Vasfi all'hotel Cala di Volpe a Porto Cervo il 15 agosto, condivisa dallo stesso imprenditore su Instagram. Proprio nei giorni in cui la polemica sull'aumento dei contagi in Sardegna tra le spiagge e il Billionaire infiammava sull'isola. E adesso che – dopo l'annuncio di Mihajlovic – anche ...

