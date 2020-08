Briatore ricoverato per Covid, condizioni serie: altri 52 positivi al Billionaire (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore è stato ricoverato a Milano dopo aver contratto il Covid: il proprietario del Billionaire sarebbe in gravi condizioni. A riferirlo Repubblica che riporta anche altri 52 casi positivi tra i dipendenti del locale di Porto Cervo dell’ex team manager di Formula 1. Chiuso dallo scorso 17 agosto, l’esclusivo punto di riferimento della Costa Smeralda si è confermato focolaio di coronavirus dopo l’esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi dall’Ats e arrivato nella tarda sera di ieri, lunedì 24 agosto 2020. Leggi anche >> Covid, l’infettivologo Galli sui nuovi contagi: “Nulla di paragonabile alla prima ondata” Briatore ricoverato per ... Leggi su urbanpost

