Briatore positivo al Covid, ricoverato al San Raffaele in “serie” condizioni (Di martedì 25 agosto 2020) Frammentarie le notizie che arrivano circa lo stato di salute dell’imprenditore italiano Flavio Briatore. Secondo quanto riportato da L’Espresso, Briatore si troverebbe ora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Covid-19. Sempre di oggi la notizia di 52 casi positivi al Coronavirus rintracciati proprio tra i dipendenti del celebre locale Billionaire, di proprietà dell’imprenditore. Briatore “positivo al Covid” Sono pochissime le notizie sulla condizione di salute di Briatore. Stando a quanto riportato dalla fonte, l’imprenditore italiano si troverebbe ricoverato per Covid-19 in ospedale ... Leggi su thesocialpost

SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - SkyTG24 : Flavio #Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano. I dettagli ?? - Open_gol : Flavio Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano: positivo al Coronavirus, è in condizioni «serie». Altri 52 co… - rosad24 : RT @SkyTG24: L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - FrancescoRaven : E' già arrivata la dichiarazione di #briatore che dà la colpa del suo ricovero al #sindaco di #Arzachena? -