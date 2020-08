Briatore positivo al Coronavirus, il video con Berlusconi senza mascherina (Di martedì 25 agosto 2020) Sono ore delicate per Flavio Briatore , risultato positivo al Coronavirus e ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. L'imprenditore 70enne aveva però postato sul suo profilo Instagram un video... Leggi su feedpress.me

Giorgiolaporta : Se #Zingaretti è positivo dopo un aperitivo va rispettato; se invece sono positivi #Briatore, #BorisJohnson e… - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - repubblica : Briatore, pochi giorni fa visita (senza mascherina) a Berlusconi: 'Un amico speciale' - Virus1979C : RT @repubblica: Briatore, pochi giorni fa visita (senza mascherina) a Berlusconi: 'Un amico speciale' - ulfo50 : RT @MaxLandra: #Briatore paga l'ospedale e non va nel reparto #Covid dipendenti preoccupati x i pericoli che un positivo in un'area non a… -