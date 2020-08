Briatore positivo al coronavirus. "Condizioni stabili e buone" (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - Flavio Briatore ha contratto il coronavirus ed è ricoverato da lunedì al San Raffaele di Milano. L'imprenditore, 70 anni, non è in un reparto di terapia intensiva ed "è costantemente monitorato" dal personale medico. Nelle ultime ore è salito a 63 il numero dei nuovi positivi al Covid-19 al Billionaire, il locale di Briatore in Costa Smeralda chiuso il 17 agosto dopo una violenta polemica sui social con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, 'colpevole' di aver disposto la chiusura delle discoteche entro mezzanotte. Tutti i positivi fanno parte del personale. I primi 6 casi dopo la chiusura anticipata I primi sei casi si erano registrati nei giorni scorsi, all'indomani dell'attacco ... Leggi su agi

