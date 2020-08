Briatore, la visita a Berlusconi pochi giorni fa. Il leader Fi negativo al tampone (Di martedì 25 agosto 2020) Porto Cervo, 25 agosto 2020 - Flavio Briatore è andato a salutare il suo "amico speciale" Silvio Berlusconi in Sardegna. E' successo poco più di dieci giorni fa, il 12 agosto, in Costa Smeralda . L'... Leggi su quotidiano

Flavio Briatore è ricoverato dopo aver contratto il coronavirus all'ospedale San Raffaele di Milano con sintomi da polmonite. Il noto imprenditore, 70 anni, non è ricoverato in terapia intensiva ma le ...Silvio Berlusconi, si è sottoposto al doppio tampone per il Covid ed è il risultato negativo. L'ex premier - diconmo fonti vicine all ex premier - gode di ottima salute. Il 12 agosto scorso aveva rice ...