Briatore in ospedale, le sue condizioni sarebbero serie dopo avere contratto il covid 19 (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore risultato positivo al covid 19 è ricoverato in ospedale e in base a quanto riporta L’Espresso le sue condizioni di salute sarebbero serie. Briatore al momento sembra non sia in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite serie. L’imprenditore è ricoverato al San Raffaele di Milano già da lunedì e inevitabilmente questa notizia si ricollega alla polemica dei giorni scorsi dello stesso Briatore nei confronti di Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena. Il famoso Billionaire di Porto Cervo era stato chiuso in seguito alle ordinanze che riguardano le discoteche, decisione che l’imprenditore non aveva gradito scatenando le sue parole. Il Billionaire chiuso ... Leggi su ultimenotizieflash

