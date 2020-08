Briatore ha il coronavirus, ricoverato in ospedale in condizioni serie (Di martedì 25 agosto 2020) , Visited 1.409 times, 1.463 visits today, Notizie Simili: Addio a Herman Jenny, manager stiamo ed uno dei… Riapre il Billionaire di Porto Cervo, l'estate dei… Il sindaco di Arzachena ... Leggi su galluraoggi

petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - SkyTG24 : Flavio #Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano. I dettagli ?? - AnnamariaBosia : RT @CianPdc: @CarloCalenda Auguri di pronta guarigione a #Briatore e a tutti i dipendenti del #BILLIONAIRE positivi al #COVID19. Sperando i… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: Flavio #Briatore ricoverato per #Covid a Milano. L’imprenditore e proprietario del Billionaire è risultato positivo al cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore coronavirus

Flavio Briatore è stato colpito dal Coronavirus e a dare questa notizia è stato il quotidiano L’Espresso, tra l’altro ulteriori conferme sono giunte anche da un’altra testata giornalistica come Bufale ...MILANO, 25 AGO - Flavio Briatore has been hospitalised in Milan after contracting the coronavirus, sources said Tuesday. The 70-year-old businessman, a former F1 boss and owner of the Sardinian 'Billl ...