Briatore contagiato dal Covid. E’ ricoverato al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sarebbero serie (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore, secondo quanto riferisce l’edizione online de l’Espresso, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Coronavirus. Secondo quanto riferisce il settimanale, l’imprenditore sarebbe arrivato nell’ospedale milanese lunedì. Al momento non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sono definite “serie”. Intanto, dopo i primi undici tamponi risultati positivi tra ospiti e personale del Billionaire, il locale di proprietà di Briatore a Porto Cervo, le analisi hanno evidenziato ulteriori 52 nuovi contagi. Salgono dunque a 63 i casi individuati, un vero e proprio focolaio su cui si stanno concentrando molte delle energie dell’Unità anti crisi ... Leggi su lanotiziagiornale

