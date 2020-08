Bracciano, il Sindaco Tondinelli sulle scuole: ‘Lavori nei plessi, accoglieremo gli studenti in piena sicurezza’ (Di martedì 25 agosto 2020) Le scuole a Bracciano riapriranno in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Sono iniziati i lavori presso i plessi scolastici di Bracciano per adeguare le classi alla normativa che prevede ampio distanziamento tra gli studenti. Il Sindaco Armando Tondinelli in accordo con i dirigenti scolastici ha già iniziato i lavori di miglioria nelle scuole subito dopo il lockdown: “accoglieremo gli studenti di Bracciano in sicurezza e in un ambiente confortevole. I nostri ragazzi meritano un rientro sicuro dove riprendere la didattica con nuovo slancio ed entusiasmo”. Il cortile dell’istituto comprensivo Tommaso Silvestri in via dei Lecci che comprende la primaria, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Tondinelli evidenzia la serie di interventi effettuati per garantire il rispetto delle norme anti coronavirus, a cominciare dal giusto distanziamento fra le persone Lavori di adeguamento nei plessi de ...

