Borderlands 3 riceverà il prossimo mese il DLC finale Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck (Di martedì 25 agosto 2020) L'ultimo DLC di Borderlands 3 è stato finalmente svelato.Come promesso, Gearbox ha presentato oggi ufficialmente Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck, il quarto add-on della campagna di Boderlands 3. Il DLC arriverà il 10 settembre su PC, PS4 e Xbox One.

