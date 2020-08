Bonus Babysitter 2020: La domanda si può fare fino al 31 Agosto (Di martedì 25 agosto 2020) L’INPS, ha deciso di prorogare fino sl 31 Agosto il Bonus Babysitter 2020, quindi questo vuol dire che le famiglie hanno ancora una settimana di tempo per poter inoltrare la domanda. La proroga del Bonus Babysitter 2020 Grazie alla legge di conversione del Decreto Bilancio, le famiglie possono richiedere il Bonus Babysitter 2020, ovvero i voucher che consentono di pagare i servizi di babysitting, quelli integrativi per l’infanzia oppure i centri estivi, fino al 31 Agosto. A dare notizia di questa proroga, è stata proprio l’INPS tramite un comunicato stampa diramato il 5 Agosto, dove ... Leggi su quotidianpost

