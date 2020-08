Bomba d'acqua a Cortina, vie come torrenti (Di martedì 25 agosto 2020) Serenella Bettin E a Verona i danni sono per milioni. Il governatore Zaia firma lo stato di crisi È la furia dell'acqua. Della grandine. Della tempesta. Che non lascia tregua. E mette il Veneto sempre più in ginocchio. Ieri sera, intorno alle 19, un altro violento nubifragio si è abbattuto su Cortina D'Ampezzo, trasformando le strade in fiumi di fango. Scantinati allagati, canali esondati, squadre dei vigili del fuoco impegnate in una cinquantina di interventi. I pompieri hanno cercato di far defluire l'enorme flusso d'acqua scaricatosi a valle. Semi sommerso anche il sentiero della vecchia ferrovia. Particolarmente colpita la zona in località Verocai dove un fiume di fango ha invaso le strade. Già domenica la zona era stata colpita. come Verona, con i venti che soffiavano a ... Leggi su ilgiornale

