Bollettino Covid 25 agosto: 878 nuovi casi accertati (Di martedì 25 agosto 2020) Diramato il Bollettino Covid riferito alle ultime 24 ore. Il Ministero della Salute ha reso noti i dati: 878 nuovi contagi accertati rispetto a ieri, 66 pazienti totali in terapia intensiva. Incremento di 878 nuove unità di positivi accertati al Covid rispetto a ieri. 4 i decessi, 1045 i ricoverati totali in tutto il Paese. Effettuati oltre 72 mila tamponi nelle ultime 24 ore. Tra i nuovi positivi risulta anche Flavio Briatore. L’imprenditore italiano è stato ricoverato nelle ultime ore al San Raffaele di Milano e, fanno sapere dall’ospedale, le sue condizioni sarebbero stabili. Al suo Billionaire in Costa Smeralda è stato registrato un focolaio di 63 persone totali tra lo staff dipendente. Il locale era stato chiuso lo ... Leggi su bloglive

