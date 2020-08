Bollettino Coronavirus del 25 Agosto 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) L’incremento nazionale dei casi, il 25 Agosto, è +0,33% (ieri +0,36%) con 261.174 contagiati totali, 206.015 guarigioni e 35.445 deceduti (+4); 19.714 infezioni in corso (+519); elaborati 72.341 tamponi (ieri 45.914) con 878 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,21% (ieri 2,07%). Ricoverati con sintomi 1.058 (+13); terapie intensive: +1 (66). Nuovi casi soprattutto in: Lazio 143, Campania 136, Veneto e Lombardia 119. Da qualche giorno è esploso il caso Sardegna, dopo che a lungo si è parlato dei rientri da Croazia, Grecia e Spagna. Del resto è impossibile focalizzare l’attenzione sugli altri Paesi, quando l’Iss certifica che da inizio Agosto le infezioni dal’estero sono il 27,2% contro il 72,8% di quelle autoctone. Vediamo qualche altro numero. Il 24 Agosto, nel Lazio, su 146 ... Leggi su sbircialanotizia

SkyTG24 : #Coronavirus Italia, il #bollettino del 23 agosto: 259.345 casi totali, 7 morti in 24 ore. C'è stato un incremento… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 25 agosto: 878 nuovi positivi e 4 morti [a cura di ELENA DE STABILE] [aggiorname… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 agosto: 878 nuovi casi e 4 morti nelle ultime 24 ore - GiuseppeAnacle2 : Crescono i nuovi contagi in Puglia di covid: 46 in un giorno. I ricoverati a quota 85 - riccardoliguori : Coronavirus, il bollettino di oggi 25 agosto: 878 nuovi positivi e 4 morti -