Black Days: il film sugli ultimi giorni di vita di Chris Cornell sarà girato a settembre (Di martedì 25 agosto 2020) Gli ultimi giorni di vita di Chris Cornell, il cantante dei Soundgarden e degli Audioslave, saranno raccontati nel film Black Days, le cui riprese sono imminenti Le riprese del film Black Days, dedicato agli ultimi giorni di vita di Chris Cornell, inizieranno a settembre come rivelato online dal sito specializzato in musica NME. Il progetto sarà prodotto dalla casa di produzione Amerifilms LLC in collaborazione con Road Rage films. Black Days avrà come protagonista l'attore Johnny Holiday, già apparso in Quando ... Leggi su movieplayer

Black Days avrà come protagonista l'attore Johnny Holiday, già apparso in Quando l'amore brucia l'anima - Walk the Line, e racconterà quanto accaduto al cantante dei Soundgarden e Audioslave ...

Chris Cornell: la famiglia prende le distanze dal nuovo biopic

Gli eredi dichiarano di non aver mai autorizzato la produzione di «Black Days», ispirato alla vita del frontman dei Soundgarden, morto suicida nel 2017. La famiglia di Chris Cornell prende le distanze ...

Gli eredi dichiarano di non aver mai autorizzato la produzione di «Black Days», ispirato alla vita del frontman dei Soundgarden, morto suicida nel 2017. La famiglia di Chris Cornell prende le distanze ...