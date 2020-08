Bimbo ucciso a botte a Modica, la madre era già indagata per maltrattamenti Il funerale (Di martedì 25 agosto 2020) La mamma del piccolo Evan era stata già indagata per maltrattamenti in famiglia. Il Bimbo di 21 mesi è morto il 17 agosto scorso nell'ospedale di Modica per le lesioni che, secondo... Leggi su ilmessaggero

Notiziedi_it : Bimbo ucciso a botte a Modica, la madre era già indagata per maltrattamenti Il funerale - eledpf62 : RT @ilmessaggeroit: Bimbo ucciso a botte a Modica, la madre era già indagata per maltrattamenti Il funerale - ilmessaggeroit : Bimbo ucciso a botte a Modica, la madre era già indagata per maltrattamenti Il funerale - bimbo_halilovic : @_enz29 Vero, ha fatto finta di aver ucciso lui Carmela anche se non era vero - amalialena : RT @_Velies_: E viaaa! Come volevasi dimostrare il popolo dei lerci ha già espulso le emorroidi per il nero ucciso. Per Cannon Hinnant il b… -