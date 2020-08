Bimba trascinata al largo con l’unicorno gonfiabile: salvata dall’equipaggio di un traghetto [FOTO e VIDEO] (Di martedì 25 agosto 2020) Incredibile vicenda in Grecia: una bambina di 4 anni, in spiaggia con i genitori nella località di Antirrio, è stata trascinata al largo dalla corrente mentre era sul suo unicorno gonfiabile, ed è stata recuperata da un traghetto. Quando i genitori si sono accorti che era sparita, al largo, hanno informato le autorità portuali, che hanno a loro volta contattato il capitano del traghetto “Salaminomachos”. Gli uomini dell’equipaggio hanno abbassato il portellone mentre le correnti avvicinavano la bambina alla nave, per poi recuperare la piccola. Il capitano del traghetto Grigoris Karnesis ha dichiarato ai media locali che la piccola era in stato di shock, traumatizzata, pietrificata dalla paura. Grecia: ... Leggi su meteoweb.eu

