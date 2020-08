Bimba sfugge al controllo dei genitori: sola in mezzo al mare sull’unicorno, VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) Una vicenda che ha dell’incredibile. Una bambina alla deriva sul suo salvagente gonfiabile, senza che i genitori si accorgessero di nulla. Tutto ha giocato a suo favore, per fortuna. Il mare calmo, una barca vicina pronta a soccorrerla e soprattutto un sangue freddo inimmaginabile per una bambina di 4 anni, sperduta in mezzo al mare a cavalcioni del suo unicorno gonfiabile. La storia è a lieto fine ma resta l’interrogativo che tutti si stanno facendo: come è possibile che una bambina tanto piccola sfugga al controllo dei genitori e rischi la vita? Un interrogativo difficile, la risposta spiegherebbe anche perché tanti bambini vengono dimenticati sull’auto da padre o madre che poi vanno a lavorare come se non ci fosse ... Leggi su chenews

In mare aperto a cavalcioni di un unicorno gonfiabile. Sono bastati pochi minuti di disattenzione da parte di mamma e papà per consentire a una bambina tra i quattro e i cinque anni di età di prendere ...

