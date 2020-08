Bimba alla deriva con l’unicorno gonfiabile: il salvataggio del traghetto è incredibile (Di martedì 25 agosto 2020) Si è allontanata con il suo unicorno gonfiabile senza che i genitori se ne accorgessero ed è finita in alto mare, lontanissima dalla riva, a largo della costa di Antirrio, nel Golfo di Corinto, in Grecia. E così gli stessi genitori hanno dato l’allarme per ritrovare la loro bambina di cinque anni. La bambina era finita in mare aperto ed è stata salvata da un traghetto di passaggio. Il fatto, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, è avvenuto in Grecia, sul ponte che collega il Peloponneso. I genitori se la sono cavata così soltanto con un grosso spavento. Il video del salvataggio della piccola dell’unicorno, al largo del paese di Antirrio, dove un ponte collega la Grecia continentale al Peloponneso, ha fatto il giro del mondo in poche ore. ... Leggi su caffeinamagazine

