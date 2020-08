Billionaire focolaio di Covid, Flavio Briatore ricoverato a Milano, condizioni serie (Di martedì 25 agosto 2020) Un nuovo capitolo della diatriba creatasi tra Flavio Briatore e il governo, che nei giorni scorsi ha dapprima limitato e poi chiuso fino al 7 settembre discoteche e locali a causa di nuovi contagi di coronavirus. Il provvedimento è stato criticato aspramente dall’imprenditore, proprietario del noto locale Billionaire in Sardegna (non a caso moltissimi nuovi casi positivi sono stati rilevati proprio dall’isola), anch’esso chiuso per le direttive del governo. Briatore aveva espresso dure critiche verso le decisioni del governo e anche verso lo stesso sindaco di Arzachena, che aveva dato l’ok per la chiusura particolarmente stringente dei locali notturni, critica che è stata mossa anche da Daniela Santanchè, esponente politico di Fratelli d’Italia, che ha improvvisato un ... Leggi su giornal

stanzaselvaggia : Con la scoperta di nuovi 52 contagiati al Billionaire si può affermare che il locale sia tecnicamente un focolaio.… - fattoquotidiano : Focolaio al Billionaire: altri 52 positivi nel locale di Briatore (che attaccava le restrizioni) - Corriere : ?? ULTIM'ORA Altra tegola per Briatore: il totale del 'suo' focolaio ora è di 63 contagiati - six_182 : RT @catlatorre: 52 positivi al #Billionaire di #Briatore che, a tutti gli effetti, è ormai un focolaio in Sardegna. Non è lo stesso Briato… - beppemarotta2 : RT @pirata_21: Focolaio a #Billionaire: altri 52 positivi nel locale di #Briatore in #Sardegna. Almeno potevano cambiarla la banconota arro… -