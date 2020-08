Biligha: perché Koulibaly gli ha regalato la sua maglia del Napoli (Di martedì 25 agosto 2020) Un gesto di stima e ammirazione verso un atleta come lui, ma soprattutto nei confronti del dottore in scienze agrarie e di quello che vuole essere il suo impegno per l’Africa. È questo, in sintesi, il motivo che ha spinto Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, a donare la sua maglia azzurra numero 26 al cestista dell’Olimpia Milano Paul Biligha. La casacca porta l’autografo del calciatore e una dedica a «Doc Paul», proprio a significare quanto il calciatore senegalese approvi i progetti futuri del collega. Qualche mese fa, dopo essersi laureato, Biligha ha affermato che ha intenzione in futuro di lavorare in Africa per lanciare una serie di progetti volti a combattere la scarsità di approvvigionamenti nel continente, rilanciando il settore delle energie ... Leggi su sport.periodicodaily

