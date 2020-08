Bielorussia, Tikhanovskaya al Parlamento Ue: «La nostra rivoluzione pacifica è una battaglia per la libertà» – Il video (Di martedì 25 agosto 2020) Un appello a ristabilire la democrazia in Bielorussia, ma anche una denuncia delle violazioni dei diritti civili di fronte alle istituzioni europee: Svetlana Tikhanovskaya da Vilnius, dov’è fuggita l’11 agosto subito dopo le elezioni presidenziali, è stata audita dai membri della commissione Affari esteri del Parlamento europeo. Per il timore di essere arrestata, come successo a suo marito, attivista e precedente candidato rivale di Alexander Lukashenko, la donna si trova ancora in esilio. «Le proteste non si fermeranno. Non siamo più l’opposizione, ma rappresentiamo la maggioranza», ha detto Tikhanovskaya, sottolineando che i cittadini bielorussi chiedono soltanto «elezioni libere ed eque». A Minsk, domenica 23 agosto, sono scese in piazza oltre 200mila ... Leggi su open.online

Linkiesta : “L’intimidazione non funzionerà. Non ci arrenderemo”. Pubblichiamo la dichiarazione di Svetlana Tikhanovskaya, lea… - maurimol79 : RT @Linkiesta: “L’intimidazione non funzionerà. Non ci arrenderemo”. Pubblichiamo la dichiarazione di Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’… - valeiorio91 : RT @EURACTIVItalia: La candidata dell'opposizione bielorussa all' @Europarl_IT : 'Chiediamo di fermare la violenza. Il popolo bielorusso me… - damianopiantoni : RT @EURACTIVItalia: La candidata dell'opposizione bielorussa all' @Europarl_IT : 'Chiediamo di fermare la violenza. Il popolo bielorusso me… - EURACTIVItalia : La candidata dell'opposizione bielorussa all' @Europarl_IT : 'Chiediamo di fermare la violenza. Il popolo bieloruss… -