Bielorussia, manifestante portato via con la forza dalla polizia. Continuano le proteste contro Lukashenko a Minsk (Di martedì 25 agosto 2020) A Minsk Continuano le proteste dei cittadini contro il presidente Alexsander Lukashenko. Un dimostrante è stato portato via di peso dalla polizia mentre manifestava in piazza: l’uomo si è lasciato cadere a peso morto per evitare di essere arrestato, ma le forza dell’ordine l’hanno sollevato e portato via. Questo però non è bastato a zittire la folla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

