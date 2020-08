Berrettini-Opelka in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) Matteo Berrettini ha ottenuto l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati 2020, superando l’ostico Emil Ruusuvuori e regalandosi una sfida contro Reilly Opelka, ‘giustiziere’ di Diego Schwartzman al secondo turno. L’azzurro dovrà dunque fare i conti con il gigante statunitense, dotato di un servizio devastante e di insidiosi colpi da fondo campo: servirà il miglior Berrettini per raggiungere i quarti. L’evento andrà in scena oggi, martedì 25 agosto, come terza sfida di giornata sul campo 10 (dopo Pegula-Sabalenka), dunque non prima delle ore 20.00 italiane. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport Uno, mentre quella ... Leggi su sportface

