Berrettini agli ottavi dell'Atp di Cincinnati. Vincono anche Djokovic e Murray (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - Nella notte italiana Matteo Berrettini ha giocato e vinto la sua prima partita al torneo di Cincinnati che, a causa Covid, quest'anno si gioca a Flushing Meadows, casa newyorchese degli Us Open. L'azzurro ha superato il qualificato finlandese Ruusuvuori, 21 anni e numero 100 del mondo, in 2 ore e 40' con il punteggio finale di 6-4 6-7 7-5. Al prossimo turno, gli ottavi di finale, lo attende la sfida con l'americano Reilly Opelka. In campo è sceso anche il numero uno del mondo, Novak Djokovic, che ha superato l'ostacolo lituano Ricardas Berankis, numero 72 del mondo. Il serbo, nonostante qualche problema muscolare al collo, ha chiuso il match in due set: 7-6 6-4. La sfida più attesa, quella tra Alexander Zverev e Andy Murray, si è risolta con il successo dello scozzese per 6-3 ... Leggi su agi

