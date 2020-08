Berlusconi, Rovazzi, Della Valle: tutti i vip che ha incontrato Briatore nelle ultime due settimane (Di martedì 25 agosto 2020) Berlusconi, Rovazzi, Della Valle: vip che Briatore ha incontrato in Sardegna Flavio Briatore è positivo al Coronavirus e adesso le autorità sanitarie dovranno tracciare i contatti che l’imprenditore ha avuto negli ultimi giorni soprattutto con altri vip, per intercettare altri possibili contagiati. L’ex team manager di Formula 1 ha passato le ultime settimane in Sardegna, in Costa Smeralda, proprio dove sorge il suo noto locale, il Billionaire. Dando un’occhiata al suo profilo Instagram, si vede che Briatore ha incontrato moltissimi vip durante la sua vacanza: da Silvio Berlusconi a Renzo Rosso, passando per Paolo Bonolis e Sinisa Mihajlovic. Persone che, ... Leggi su tpi

