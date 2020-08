Berlusconi, Bonolis, Mihajlovic: tutti i vip che ha incontrato Briatore mentre era in Sardegna (Di martedì 25 agosto 2020) Berlusconi, Bonolis, Mihajlovic: i vip che Briatore ha incontrato in Sardegna Flavio Briatore è positivo al Coronavirus e adesso le autorità sanitarie dovranno tracciare i contatti che l’imprenditore ha avuto negli ultimi giorni soprattutto con altri vip, per intercettare altri possibili contagiati. L’ex team manager di Formula 1 ha passato le ultime settimane in Sardegna, in Costa Smeralda, proprio dove sorge il suo noto locale, il Billionaire. Dando un’occhiata al suo profilo Instagram, si vede che Briatore ha incontrato moltissimi vip durante la sua vacanza: da Silvio Berlusconi a Renzo Rosso, passando per Paolo Bonolis e Sinisa ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi Bonolis Chanel Totti e la foto su Gente, la direttrice Mosca: «Amareggiata per le reazioni» Corriere della Sera Chanel Totti su Gente, la direttrice Mosca si difende: «Amareggiata per le reazioni, ho sempre voluto valorizzare le donne»

Il titolo, forse solo quello, è quasi innocente: «Al mare con papà». E trionfa in giallo fluo sull’ultima copertina di Gente — tra imperdibili «retroscena e segreti della crisi tra Cecilia e Ignazio» ...

Il titolo, forse solo quello, è quasi innocente: «Al mare con papà». E trionfa in giallo fluo sull’ultima copertina di Gente — tra imperdibili «retroscena e segreti della crisi tra Cecilia e Ignazio» ...