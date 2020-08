Belen-Iannone-De Martino, la showgirl punge il marito Stefano: l’argentina sfoggia l’anello regalatole dal pilota di MotoGp [FOTO] (Di martedì 25 agosto 2020) Un’altra estate sotto i riflettori: Belen Rodriguez è nuovamente al centro del gossip a causa della nuova separazione dal marito Stefano De Martino. Dopo il ritorno di fiamma, la showgirl ed il ballerino di amici stanno vivendo un nuovo momento di crisi, reso ancora più ‘piccante’ dalle trovate di Belen per far ingelosire il marito: pochi giorni fa la Rodriguez ha pubblicato su Instagram una FOTO nella quale ha sfoggiato al dito l’anello regalatole dall’ex fidanzato Andrea Iannone. Un ritorno di fiamma col pilota di MotoGp è alle porte, la showgirl ama semplicemente in maniera particolare il ... Leggi su sportfair

_che_fatica : RT @dobrevsunicorns: Quindi, se ho capito bene: Soleil sarebbe la nuova fidanzata di Andrea Iannone. Iannone è l’ex fidanzato di Belen. Je… - AlessiaCrescen7 : RT @CortesiLucia: Piersilvio cosa stai aspettando? Convoca Giulia, Dama, Iannone, Belen, De Martino e Cloddi a Cinecittà e facciamo Gossip… - damellis20202 : @CortesiLucia Iannone, belen e de Martino stanno bene la dove stanno - CortesiLucia : Piersilvio cosa stai aspettando? Convoca Giulia, Dama, Iannone, Belen, De Martino e Cloddi a Cinecittà e facciamo G… - sbronzodiriace_ : Che poi Belen se li trova tutti esteticamente uguali. Identico a Iannone! -