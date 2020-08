Beautiful, anticipazioni USA: una delle bambole diventa un VERO personaggio (Di martedì 25 agosto 2020) Tra i vari provvedimenti anti-Covid 19 adottati della produzione di Beautiful, ce n’è uno in particolare che ha fatto molto parlare e che è spiccato per originalità: l’uso di bambole e manichini.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020Di solito, durante le riprese, vi si ricorre quando non è possibile mantenere le giuste distanze sul set (magari perché una scena comprende troppi attori) e, di conseguenza, il frammento viene recitato più volte dai singoli interpreti per poi mettere tutto insieme con la tecnologia digitale e sfruttare, così, gli effetti speciali. In alternativa si impiegano vere comparse “stand-in”, ovVERO persone che, dotate di dispositivo di protezione, si limitano a stare in piedi di fronte a ... Leggi su tvsoap

