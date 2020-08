BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 26 agosto 2020 (Di martedì 25 agosto 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di mercoledì 26 agosto 2020:Leggi anche: Daydreamer, anticipazioni: SANEM e CAN faranno pace? Lei cercherà di…Continuando a fingere di non avere niente a che fare con la spontanea proposta di Douglas, Thomas cerca di convincere Hope ad aprirsi ad un futuro con lui e il bambino. Dopo aver detto a Brooke che era pienamente consapevole delle proprie azioni quando ha passato la notte con Steffy, Liam grazie a Douglas intuisce le prossime mosse di Thomas. Nonostante gli appelli di Zoe, Xander non riesce ad ignorare le proprie teorie sul fatto che Thomas abbia volutamente ucciso Emma. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, ... Leggi su tvsoap

