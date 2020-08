Beautiful Anticipazioni 25 agosto 2020: Douglas a Hope, "Sposerai il mio papà?" (Di martedì 25 agosto 2020) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 25 agosto 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Douglas chiede a Hope di sposare Thomas e la ragazza rimane stupita dal gesto del bambino. Leggi su comingsoon

Si torna finalmente in onda! Da oggi 24 agosto 2020, tornano i nuovi episodi di Beautiful e cresce l’attesa per il vero giallo degli ultimi mesi. Hope e Liam scopriranno finalmente che Beth non è mort ...Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 25 agosto, la messinscena messa in atto da Thomas in un primo momento non sembra avere i risultati sperati. Quando Douglas consegna a Hope l’anello di fidan ...