Basket, Supercoppa: pubblico fino al 25% della capienza all’Unipol Arena e al PalaDozza (Di martedì 25 agosto 2020) Ricomincia a prendere piede la presenza del pubblico anche nel Basket. La notizia per quanto riguarda la Supercoppa italiana la dà direttamente la Regione Emilia-Romagna con un comunicato: “pubblico presente – si legge – fino al 25% della capienza massima degli impianti, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno e al PalaDozza di Bologna per ogni partita della fase a gironi della Supercoppa LBA di Basket maschile che, per le tre squadre di A1 dell’Emilia Romagna, si svolgera’ dal 27 agosto al 13 settembre prossimi: la Regione Emilia Romagna, con un’ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini, concede la deroga ... Leggi su sportface

Basket e Volley, si riparte con la Supercoppa: le finali aperte al pubblico La Gazzetta dello Sport Supercoppa di basket maschile: tribune aperte al pubblico fino al 25% della capienza massima degli impianti

