Barcellona, Vidal si scaglia contro il club: tweet polemico (Di martedì 25 agosto 2020) Vidal ha lanciato una provocazione al Barcellona dopo essere stato escluso dal progetto tecnico per la prossima stagione Arturo Vidal ha espresso le proprie considerazioni in merito al trattamento ricevuto dal Barcellona, dal cui progetto tecnico è stato escluso in vista della prossima stagione. polemico il post del centrocampista cileno su Twitter: «Quando una tigre viene messa all'angolo non si arrende, combatte». Cuando acorralas a un tigre el no se rinde, el pelea!!!💪🏽👑😉👍🏽🐯 pic.twitter.com/UnZsLNzI9S — Arturo Vidal (@kingarturo23) August 25, 2020

