Barcellona schiacciato dal Fair Play Finanziario: catalani obbligati a cessioni illustri (Di martedì 25 agosto 2020) Perché il Barcellona ha intenzione di lasciare partire molto dei propri gioielli più rilucenti? Certo, l'8-2 contro il Bayern Monaco ha sottolineato - come se ce ne fosse bisogno - le magagne di una squadra che da cinque anni saluta ... Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona schiacciato

TUTTO mercato WEB

Dopo aver eliminato Juventus e Manchester City, il Lione cerca un’altra impresa contro il Bayern Monaco, che ha schiacciato il Barcellona nei quarti di finale. "Come ho detto prima della Juve o ...Insomma, rassegniamoci, un progetto del genere non è fattibile. Il Bayern distrugge il Barcellona, otto a due, con due reti di Coutinho che si vendica senza pietà della sua ex squadra. (Tutto Juve) Il ...