Barcellona, il candidato alla presidenza Victor Font chiede elezioni immediate (Di martedì 25 agosto 2020) In seguito al burofax inviato da Lionel Messi al Barcellona per comunicare al club la decisione sul suo futuro, la situazione in casa blaugrana è più delicata che mai. Victor Font, candidato alla presidenza, ha colto la palla al balzo ed ha affermato di essere pronto a presentare una mozione di sfiducia nei confronti di Josep Bartomeu qualora quest’ultimo non dovesse dimettersi. Font ha inoltre chiesto che vengano indette elezioni immediate. Leggi su sportface

