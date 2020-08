Barça alla prese con lo spending review, si valuta il ritocco al ribasso dello stipendio di 4 giocatori (Di martedì 25 agosto 2020) Secondo quanto riportato da Catalunya Radio, il Barcellona ha deciso di ridimensionare le spese: Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba e Sergi Roberto potrebbero rivedere, al ribasso, le condizioni economiche. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Barça alla prese con lo spending review, si valuta il ritocco al ribasso dello stipendio di 4 giocatori - giacomo94_ : @J_C_Vin @mattmela98 In Europa vincono le squadre che hanno terzini propensi alla fase offensiva. Bayern, Liverpool… - Federico_FR24 : @Specnats10 Non voglio sottovalutare Allegri: gli scontri diretti li prepara alla grande (quell’anno ha fatto il co… - juve_grecchi : RT @NonSoloJuve: ??”inter non può fare gli investimenti che chiede Conte, anche per il covid. E prima deve vendere.” ??”#Paredes alla Juve a… - Freddyascott : @fabio200908 Alla fine dal Barça credo usciranno solo rakitic, l’attaccante nordico e suarez... non credo vidal per… -