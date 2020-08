Barbara D’Urso: Scatto Bollente In Piscina. Guarda che Fisico a 63 Anni! (Di martedì 25 agosto 2020) Barbara D’Urso, la popolare conduttrice di Pomeriggio 5, durante le sue vacanze a Capalbio esibisce un Fisico mozzafiato e che farebbe diventare verde di invidia una 20enne. Uno Scatto, quello della showgirl 63enne, da far salire la temperatura. Barbara D’Urso non si smentisce mai, neanche in vacanza: che la conduttrice di Pomeriggio 5 fosse in splendida forma, quello lo sapevamo già, ma quella che ha esibito durante le sue vacanze a Capalbio ci ha lasciato a dir poco di stucco. La showgirl, che in questo periodo si sta godendo un po’ di meritato relax nella sua villa in Toscana, in uno Scatto apparso sui social si mostra con metà corpo in acqua, a pancia in giù, e con un Senza veli (peccato solo che sia di schiena) che farebbe diventare verde di invidia una ... Leggi su gossipnews.tv

