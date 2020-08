Barbara D’Urso accusata sul web di essere finta, “Falsona gallina…” (Foto) (Di martedì 25 agosto 2020) Barbara D’Urso si gode gli ultimi giorni di relax prima di tornare in onda, a metà settembre, con i suoi tre programmi. Come è solita fare normalmente, la D’Urso ha postato alcuni scatti che la vedono impegnata in un momento di jogging. Fotografie, però, che hanno scatenato il web che non ha perso occasione per creare nuove accuse contro di lei. Le accuse a Barbara D’Urso, difatti, non sono una novità né per la conduttrice né per i suoi fans. La conduttrice, però, pare prendere il tutto con molta filosofia e continua a postare Foto che, puntualmente, generano qualche polemica. Quali sono state, stavolta, le parole che le sono state rivolte? Vediamolo insieme. Barbara D’Urso sempre vittima di attacchi Barbara ... Leggi su kontrokultura

