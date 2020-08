Bangladesh, tre anni fa l’esodo dei Rohingya (Di martedì 25 agosto 2020) Migliaia di rifugiati Rohingya hanno festeggiato il secondo anniversario del loro esodo in Bangladesh radunandosi e pregando, mentre chiedono che il Myanmar conceda loro la cittadinanza e altri diritti prima di accettare di tornare. “La scorsa domenica quasi 200.000 Rohingya hanno partecipato ad un raduno pacifico, a cui hanno partecipato funzionari delle Nazioni Unite, nel … Leggi su periodicodaily

MSF_ITALIA : Tre anni fa, iniziava l’esodo di massa verso il #Bangladesh di centinaia di migliaia di #Rohingya, in fuga dalle vi… - Leandro23870790 : RT @MSF_ITALIA: Tre anni fa, iniziava l’esodo di massa verso il #Bangladesh di centinaia di migliaia di #Rohingya, in fuga dalle violenze i… - mad_musika : RT @MSF_ITALIA: Tre anni fa, iniziava l’esodo di massa verso il #Bangladesh di centinaia di migliaia di #Rohingya, in fuga dalle violenze i… - Vanganel : RT @MSF_ITALIA: Tre anni fa, iniziava l’esodo di massa verso il #Bangladesh di centinaia di migliaia di #Rohingya, in fuga dalle violenze i… - ZitelleArturo : RT @MSF_ITALIA: Tre anni fa, iniziava l’esodo di massa verso il #Bangladesh di centinaia di migliaia di #Rohingya, in fuga dalle violenze i… -