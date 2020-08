Balzo nuovi positivi Covid (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - PERUGIA, 25 AGO - Impennata di nuovi casi Covid accertati in Umbria nell'ultimo giorno, 29, contro gli 11 di ieri, 1.679 totali. C'è anche un ricoverato in più, 13 in tutto, uno in intensiva. ... Leggi su corrieredellosport

Coronavirus Spagna, salgono i contagi. Sanchez: useremo l'esercito contro la pandemia

La decisione del premier spagnolo arriva dopo il significativo aumento dei contagi nel Paese negli ultimi giorni. Da venerdì registrati quasi 20mila nuovi positivi. Ieri oltre 2mila nuovi contagiati e ...

