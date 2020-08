Ballando con le stelle sospeso, i due concorrenti Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al coronavirus (Di martedì 25 agosto 2020) Giorni difficili per tutti, il coronavirus sta tornando prepotentemente e sta contagiando un numero molto elevato di persone. Tutte le barriere che erano state abbassate e tutta la serenità che piano piano si stava riacquistando la si sta pagando cara perché il virus sta circolando e anche molto velocemente. Per fortuna tanti sono gli asintomatici ma anche tantissimi i postivi. Ballando con le stelle sospeso, due concorrenti positivi al coronavirus Poche ore fa stava circolando la notizia che nel cast di “Ballando con le stelle” trasmissione di Rai uno che sarebbe dovuta partire il prossimo 12 settembre, un ballerino e un concorrente erano risultati positivi al test. Dopo ... Leggi su baritalianews

MondoTV241 : Rosalinda Celentano e Samuel Peron positivi al Covid. Ballando con le Stelle a rischio? #ballandoconlestelle - infoitcultura : Ivan Zazzaroni e lo sfogo per le critiche a Ballando con le Stelle a Io e Te. «Per questo ho deciso di lasciarli».… - blogtivvu : Ballando con le Stelle 2020: “Vip e maestro positivi al Coronavirus” - flaviotiravento : RT @tempoweb: Rosalinda #Celentano e Samuel Peron positivi al #COVID19, ansia a #BallandoConLeStelle ?? - Notiziedi_it : Ballando con le stelle 2020 sospeso per Covid-19? La situazione attuale -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Linea calda sull'asse Ferrara-Sassuolo. La Spal ha messo gli occhi su Enrico Brignola, esterno offensivo scuola Roma ed ex Benevento, intenzionato a trovare continuità e rimettersi in gioco in una pia ...Poche ore fa stava circolando la notizia che nel cast di “Ballando con le stelle” trasmissione di Rai uno che sarebbe dovuta partire il prossimo 12 settembre, un ballerino e un concorrente erano risul ...